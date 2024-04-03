"دون هالاند ودي بروين".. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

استقر الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره أستون فيلا، في إطار منافسات الجولة الـ31 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً، على ملعب "الاتحاد".

ويدخل فريق مانشستر سيتي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أورتيجا مورينو.

خط الدفاع: مانويل أكانجي، ريكو لويس، مانويل أكانجي، جيفارديول.

خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، فيل فودين.

خط الهجوم: دوكو، جوليان ألفاريز، جاك جريليش.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة، من 29 مباراة خاضهم بالدوري الإنجليزي، فيما يحتل فريق أستون فيلا المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 59 نقطة.