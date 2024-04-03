"سجل بعدها بست دقائق".. لاعبون ادعوا الإصابة لإفطار المسلمين في الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

شهدت مباراة نيوكاسل وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، مساء أمس، إيقاف الحكم للقاء، للسماح للاعبين المسلمين بالإفطار وشرب المياه، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتوقف فيها مباراة في البريميرليج لإفطار المسلمين، إذ كانت المرة الأولى في عام 2021، خلال مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس.

وفي مباراة ليستر سيتي وكريستال بالاس آنذاك، حدثت واقعة تاريخية بإيقاف اللقاء للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي، كي يفطر بعض اللاعبين المسلمين، وفي الدقيقة 34 تريث حارس مرمى كريستال في تنفيذ ضربة المرمى، بأمر من الحكم، حتى يتسنى لويزلي فوفافا لاعب ليستر وكوياتي لاعب كريستال، الإفطار.

وعلى غرار ما حدث في هاتين المباراتين، توقفت مباريات عدة لإفطار اللاعبين المسلمين، ولكن بطرق مختلفة، أشهرها إدعاء أحد لاعبي الفريق الإصابة.

وأدعى لاعب فيورنتينا الإيطالي لوكا رانييري، الإصابة، لمنح زميله في الفريق المغربي سفيان أمرابط، فرصة لكسر صيامه، خلال مباراة إنتر في الدوري الإيطالي، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو آنذاك، مشيدين بهذا التصرف.

وتظاهر حسن علي حارس مرمى منتخب تونس، بالإصابة خلال مباراتي البرتغالي وتركيا، للمساح للاعبي المنتخب بالإفطار، ففي مباراة البرتغال كان منتخب تونس متأخرا في النتيجة 2-1، واستلقى الحارس على الأرض، وفي نفس التوقيت هرع اللاعبون إلى الخط الجانبي لشرب الماء وتناول التمر، وبعد ست دقائق فقط من هذا التصرف، سجل فخر الدين بن يوسف التعادل، وكرر حسن هذا التصرف في مباراة تركيا.

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