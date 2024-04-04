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تشيلسي يوافق على انتقال لوكاكو إلى الدوري السعودي بشرط

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ياسر رشاد - القاهرة - وافقت إدارة نادي الإنجليزي على انتقال النجم البلجيكي روميلو لوكاكو لاعب الفريق إلى الدوري السعودي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل ولكن بشرط.

وقال ساشا تافوليري الصحفي البلجيكي الموثوف أن نادي تشيلسي الإنجليزي يريد من مبلغ 60 مليون يورو من أجل بيع عقد لوكاكو، والموافقة على التخلي عن خدماته.

وذكرت المصادر أن النجم البلجيكي الدولي يحظى باهتمام أكثر من نادي سعودي خلال الفترة الأخيرة، إلا أن اللاعب رفض العروض التي قدمت له في الصيف الماضي لعدم اقتناعه بخوض التجربة هناك.

الفرق السعودية ترفع عرضها لإقناع لوكاكو

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تطورات كبيرة في ملف انتقال لوكاكو إلى الدوري السعودي حيث ينتظر أن ترفع الأندية عروضها المادية للاعب لإقناعه بالفكرة وقبول التواجد في دوري روشن.

ويلعب لوكاكو حاليًا في صفوف نادي روما الإيطالي على سبيل الإعارة قادمًا من نادي تشيلسي حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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