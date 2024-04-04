لاعب سيمبا: جماهير الأهلي لا يمكنها التأثير علينا.. ونسعى لتقديم أداء قوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث لاعب فريق سيمبا التنزاني تشي مالون، على مواجهة فريقه أمام النادي الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا 2023-2024.

ويلاقي الأهلي نظيره سيمبا غداً، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال تشي مالون في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نخطط لتقديم أداء قوي أمام الأهلي، على الرغم من أن المباراة خارج ملعبنا وفي عدم وجود جماهيرنا".

وأضاف: "وكل تركيزنا سينصب على أرض الملعب فقط، وجماهير الأهلي لا يمكنها التأثير علينا، والكرة هي نفسها سواء على أرضنا أو خارجها".

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب سيمبا بنتيجة هدف دون مقابل، في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين يوم الجمعة الماضي بتنزانيا.

ويلتقي الفائز من مباراة الأهلي وسيمبا مع الفائز في مواجهة نصف النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي، في نصف نهائي البطولة.