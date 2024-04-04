أندية السعودية تستهدف التعاقد مع لوكاكو

دخل البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي المعار إلى صفوف روما الإيطالي، دائرة اهتمام أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وهناك رغبة لدى النادي الإنجليزي في بيع عقد لوكاكو بشكل نهائي، وفقًا لما أكدته CalcioMercato الإيطالية، اليوم الخميس.

ويفضل لوكوكو البقاء في الدوري الإيطالي، وبالتحديد مع نادي روما، الذي انضم إليه على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.

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ويواجه نادي روما صعوبة في عملية دفع راتب اللاعب السنوي الذي يبلغ نحو 18 مليون يورو في الموسم الواحد حسب الصحيفة ذاتها.

جدير بالذكر أن المهاجم البلجيكي لوكاكو، خاض 27 لقاء مع نادي روما في الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

وأحرز لوكاكو 10 أهداف مع روما، وساعده في الوصول إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي الذي سجَّل فيه 7 أهداف.