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أندية السعودية تستهدف التعاقد مع لوكاكو

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روميلو لوكاكو - روما

روميلو لوكاكو - روما

دخل البلجيكي روميلو لوكاكو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي المعار إلى صفوف روما الإيطالي، دائرة اهتمام أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وهناك رغبة لدى النادي الإنجليزي في بيع عقد لوكاكو بشكل نهائي، وفقًا لما أكدته CalcioMercato الإيطالية، اليوم الخميس.

ويفضل لوكوكو البقاء في ، وبالتحديد مع نادي روما، الذي انضم إليه على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.

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ويواجه نادي روما صعوبة في عملية دفع راتب اللاعب السنوي الذي يبلغ نحو 18 مليون يورو في الموسم الواحد حسب الصحيفة ذاتها.

جدير بالذكر أن المهاجم البلجيكي لوكاكو، خاض 27 لقاء مع نادي روما في الدوري الإيطالي الموسم الجاري.

وأحرز لوكاكو 10 أهداف مع روما، وساعده في الوصول إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي الذي سجَّل فيه 7 أهداف.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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