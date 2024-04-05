نجم الزمالك السابق: شحاتة يستحق التواجد أساسيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد صلاح، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن محمد شحاتة، لاعب الأبيض يستحق التواجد في تشكيل الفريق خلال الفترة القادمة.

أضاف محمد صلاح في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "محمد شحاتة لاعب جيد، وكنت أتابعه عندما كان في طلائع الجيش ثم المنتخب الأولمبي".

وتابع: "محمد شحاتة لديه الثقة، وعندما يشارك مع الزمالك يطلب الحصول على الكرة، ويتقدم للنواحي الهجومي، كيف للمدرب ألا يرى هذه الإمكانيات؟".

وواصل: "محمد شحاتة يستحق أن يتواجد في وسط ملعب الزمالك، وعندما سيشارك مستواه سيتطور وهذا سيفيد المنتخب الوطني، خصوصًا أن الزمالك سيحتاجه في المستقبل، مثله مثل أحمد حمدي وناصر ماهر".

وأضاف: "ليس دفاعًا عن مجلس إدارة الزمالك الجديد، ولكن صفقات الزمالك الجديدة جيدة، إلا أنهم يحتاجون للوقت، من أجل اكتمال لياقتهم البدنية وتحسين حالة الانسجام بينهم".

وأشار : "أعتقد أن تامر مصطفى، المدير الفني لمودرن فيوتشر سيخوض مباراة الإياب أمام الزمالك بشكل هجومي، لأن البعض منحوه إيحاء بأنه محظوظ على الزمالك، وهذه الأمور غير موجودة في كرة القدم".

وأختتم محمد صلاح تصريحاته قائلًا: "الكعب العالي يمنح الثقة للفريق، ولكن لا يجب أن نلعب على الذاكرة فقط، فالجهد والعرق والإصرار هما من يمنحون أي فريق الفوز في المباريات، وكذلك خطة المدرب وتنفيذها بقدر الإمكان".