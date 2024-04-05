شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح رمضانية.. أفضل وقت لممارسة الرياضة عقب صلاة التراويح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يداوم عليها الكثير من الناس، خاصة الرياضيين، وخلال شهر رمضان نقدم كل يوم نصيحة مهمة لكى تستغل هذا الشهر بشكل رياضى سليم يعود بالنفع على الجميع.



يحتاج الرياضي خلال شهر الصيام لتعديل نظامه الغذائي حتى يضمن ممارسة نشاطه فى أفضل حال، ولا يتأثر أداؤه بالسلب، ولا يتراجع عطاؤه في التمارين أو المسابقات والبطولات التى يخوضها.



يؤكد المحللون أن أفضل وقت لممارسة الرياضة والتدريب في شهر رمضان هو بعد صلاة التراويح، أي بعد حوالي 3 ساعات من تناول وجبة الإفطار، من إجل إعطاء الجسم فترة كافية للهضم، مع ضرورة تناول الماء والسوائل بمعدل كوب كل ربع إلى ثلث ساعة أثناء التمرين وبعده مباشرة.