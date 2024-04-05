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لم أطالب بنفس راتب معلول .. عبد المنعم: رفضت العرض القطري

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الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، حقيقة اشتراطه على الأهلي لتجديد عقده.

وقال عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية لقناة ام بي سي مصر: "أنا والأهلي اتفقنا على رفض العرض القطري، لانني أريد الاحتراف في أوروبا".

وأضاف: "لم أطلب الحصول على المقابل المادي الذي يحصل عليه علي معلول".

وأوضح عبد المنعم: "لا يوجد مهاجم أخشاه بالدوري المصري".

وواصل: "إذا كان الونش متواجد يلعب أساسيًا عليك؟.. لا".

وأنهى عبد المنعم تصريحاته بأفضل تشكيل وجاء كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

في الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم.

وفي الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، حسين الشحات، بيرسي تاو.

في الهجوم: محمود كهربا.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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