لم أطالب بنفس راتب معلول .. عبد المنعم: رفضت العرض القطري

الشارقة - اميمة ياسر - كشف محمد عبد المنعم، مدافع الأهلي، حقيقة اشتراطه على الأهلي لتجديد عقده.
وقال عبد المنعم في تصريحات تلفزيونية لقناة ام بي سي مصر: "أنا والأهلي اتفقنا على رفض العرض القطري، لانني أريد الاحتراف في أوروبا".
وأضاف: "لم أطلب الحصول على المقابل المادي الذي يحصل عليه علي معلول".
وأوضح عبد المنعم: "لا يوجد مهاجم أخشاه بالدوري المصري".
وواصل: "إذا كان الونش متواجد يلعب أساسيًا عليك؟.. لا".
وأنهى عبد المنعم تصريحاته بأفضل تشكيل وجاء كالتالي:
محمد الشناوي في حراسة المرمى.
في الدفاع: محمد هاني، علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم.
وفي الوسط: مروان عطية، حسين الشحات، حسين الشحات، بيرسي تاو.
في الهجوم: محمود كهربا.