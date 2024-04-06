جوميز يعلن قائمة الزمالك لمواجهة مودرن فيوتشر في الكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قائمة الفريق لخوص مباراة مودرن فيوتشر، في إياب ربع نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وتضم قائمة الزمالك كلا من:

حراسة المرمى، محمد عواد، معاذ علاء الدين، عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع، حمزة المثلوثي، عمر جابر، حسام عبد المجيد، مصطفى الزناري، ياسر حمد، أحمد فتوح

خط الوسط، نبيل عماد دونجا، محمد شحاتة، أحمد حمدي، زياد كمال، مهاب ياسر، سيد عبد الله "نيمار"، أحمد مصطفى "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا"، مصطفى شلبي

خط الهجوم، سيف الجزيري، ناصر منسي، سامسون أكينيولا