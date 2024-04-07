موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر في إياب ربع نهائي الكونفدرالية والقنوات الناقلة

يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره فيوتشر في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مساء اليوم الأحد، على ستاد القاهرة الدولي.

موعد مباراة الزمالك ضد فيوتشر اليوم في الكونفدرالية

ستقام مباراة الأبيض ضد فيوتشر مساء اليوم الأحد الموافق 7 أبريل، على ستاد القاهرة الدولي.

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وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر

سيتم نقل مباراة الفريقين على قناة أون تايم سبورتس الأرضية، عبر التردد الرقمي الأرضي: UHF32، والتردد التماثلي الأرضي: UHF9.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك ضد موردن فيوتشر عبر قناة beIN Sports HD 6، بتعليق محمد فوزي.

وكان لقاء الذهاب بين الزمالك وفيوتشر الذي أقيم مساء الأحد الماضي، انتهى بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.