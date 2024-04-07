قرار جديد في الزمالك قبل مواجهة فيوتشر بالكونفيدرالية الإفريقية

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة حسين لبيب صرف جزء كبير من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال أيام قليلة، وذلك في إطار تحفيز اللاعبين للفوز ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على فيوتشر بهدفين لهدف، ضمن مباريات الذهاب لربع نهائي الكونفيدرالية الإفريقية، أحرزهما حمزة المثلوثي وأحمد سيد زيزو.

اقرأ أيضًا: اتحاد جدة يستعيد لاعبه قبل مواجهة نصف نهائي السوبر السعودي

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك صرف جزء كبير من مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال أيام قليلة، مع صرف مكافآت فورية حال الفوز اليوم وتخطي فريق فيوتشر.

ويحتاج الزمالك للفوز في مباراة اليوم ، و التعادل بأي نتيجة لحسم تأهله لنصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يخوض نادي الزمالك مباراة اليوم بقائمة مكونة من..

محمد عواد ومعاذ علاء الدين وعبد الرحمن نفاد وحمزة المثلوثي وعمر جابر وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وياسر حمد وأحمد فتوح ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة، وأحمد حمدي وزياد كمال ومهاب ياسر وسيد عبد الله نيمار وأحمد مصطفى زيزو ومحمود عبد الرازق شيكابالا ومصطفى شلبي وسيف الجزيري وناصر منسي وسامسون أكينيولا.