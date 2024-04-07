اخبار الرياضه

ليفربول يتقدم على مانشستر يونايتد في الشوط الأول بأقدام دياز

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

ياسر رشاد - القاهرة - يتقدم على مستضيفه مانشستر يونايتد بهدف نظيف في الشوط الأول الذي يجمع بينهما على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الممتاز.

أحرز الكولومبي لويس دياز جناح ليفربول الهدف الأول في الدقيقة 23، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية وصلت إلى نونيز الذي حولها برأسه بشكل جانبي لتصل إلى دياز الذي يسددها ولا اروع في شباك مانشستر يونايتد يفشل اونانا في التصدي لها.

ويشارك محمد صلاح أساسيا في المباراة منذ بدايتها ويقدم مستوى جيد، وكان الريدز قريبا من التسجيل بعد مرور دقيقتين بعدما أرسل صلاح تمريرة رائعة لزميله دومينيك سوبوسلاي التي تصل له في فرصة خطيرة يسددها لكن يتصدى أونانا ببراعة ويمنع ليفربول من التسجيل.

2f47ba85d3.jpg

ويتواجد مانشستر يونايتد في المركز السادس ويملك في رصيده 48 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما يأتي ليفربول في وصافة الجدول برصيد 70 نقطة خلال 30 مباراة خلف المتصدر آرسنال ب71 نقطة (31 مباراة).

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا