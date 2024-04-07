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"تكريم خاص".. غرفة ملابس الزمالك قبل مواجهة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية (صور)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

استعرض الحساب الرسمي لنادي الزمالك، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، صور لقمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من داخل غرفة الملابس الخاصة بالفريق، قبل مواجهة مودرن فيوتشر بكأس الكونفدرالية.

واحتوت غرفة ملابس الفارس الأبيض، على العديد من القمصان التي تحمل صورة الراحل محمد مدحت المعد البدني للفريق، الذي وافته المنية منذ أيام قليلة.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن فيوتشر اليوم، في إطار إياب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان الزمالك تمكن من تحقيق الفوز في مباراة الذهاب، الذي جمعت بين الفريقين يوم الأحد الماضي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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