شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة.. التعادل الإيجابى يسيطر على مواجهة الزمالك ومودرن فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 75 دقيقة من عمر مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر التي تجمعهما حاليًا على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأصبحت النتيجة 1 / 1.

سجل جوناثان نجويم هدف التقدم لمودرن فيوتشر فى الدقيقة 19، وبعدها كثف الزمالك الضغط واستحوذ على الكرة فى محاولة لتسجيل هدف التعادل، فى الوقت الذى يبحث فريق فيوتشر عن تسجيل الهدف الثانى.

استمر ضغط الزمالك وفى الدقيقة 43 حصل الزمالك على ضربة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نفذها زيزو، وكاد حسام عبد المجيد يسجل هدف التعادل إلا أن محمد عاطف أخرج الكرة بالرأس من على خط المرمى.

ومع بداية الشوط الثانى كثف الزمالك الضغط، وفى الدقيقة 60 طلب أحمد زيزو بركلة جزاء، بعدها دفع جوميز بالثنائى سامسون أكينولا ومهاب ياسر بدلاً من سيف الجزيرى ومصطفى شلبي.

وفى الدقيقة 66 سجل أحمد حمدى هدف التعادل لفريقه من تسديدة أسكنها الشباك، بعدها حاول كل فريق التسجيل والتقدم على الآخر حتى الدقيقة 75.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي، خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

ويضم تشكيل فيوتشر كلاً من: حراسة المرمى: محمود حمدي، دفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم، وسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد محمود، محمود شعبان، هشام عادل، كجالي درامي، أحمد كباكا، ايبا، محمد زعلوك.

وكان لقاء الذهاب الذي أقيم بين الفريقين مساء الأحد الماضي، انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.