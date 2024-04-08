الأوغندي موتيابا يظهر فى لقاء الزمالك وفيوتشر

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الاوغندي ترافيس موتيابا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التواجد باستاد القاهرة لمؤازرة زملائه في لقاء مودرن فيوتشر في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان اللاعب وصل إلى القاهرة خلال الساعات الماضية، بعدما تأخر العودة من بلاده بسبب انتهاء جواز سفره.

وفي نفس الوقت تواجد محمود حمدي " الونش" مدافع الزمالك في ستاد القاهرة لمساندة زملائه، ويغيب اللاعب بسبب الإصابة بعدما خضع لجراحة الرباط الصليبي.

كما تواجد عبد الله السعيد وسيف جعفر في الاستاد لمؤازرة ألأبيض في اللقاء .

وتأهل الزمالك لدور نصف النهائى بعد فوزه بمجموع المباراتين بثلاثة أهداف مقابل هدفين

و ضم تشكيل الزمالك فى اللقاء كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي .

خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، معاذ علاء الدين و مصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.