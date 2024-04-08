شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع فيوتشر 1 / 1 ويواجه دريمز الغانى فى نصف نهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر بنتيجة 1 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأحد على استاد القاهرة الدولى، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بهذه النتيجة يتأهل الزمالك لنصف نهائى الكونفدرالية بنتيجة 3 / 2 "مجموع مواجهتى الذهاب والإياب" ويضرب موعدًا مع دريمز الغانى.

سجل جوناثان نجويم هدف التقدم لمودرن فيوتشر فى الدقيقة 19، وبعدها كثف الزمالك الضغط واستحوذ على الكرة فى محاولة لتسجيل هدف التعادل، فى الوقت الذى يبحث فريق فيوتشر عن تسجيل الهدف الثانى.

استمر ضغط الزمالك، وفى الدقيقة 43 حصل الزمالك على ضربة مباشرة من خارج منطقة الجزاء نفذها زيزو، وكاد حسام عبد المجيد يسجل هدف التعادل إلا أن محمد عاطف أخرج الكرة بالرأس من على خط المرمى.

مع بداية الشوط الثانى كثف الزمالك الضغط، وفى الدقيقة 60 طالب أحمد زيزو بركلة جزاء، بعدها دفع جوميز بالثنائى سامسون أكينولا ومهاب ياسر بدلاً من سيف الجزيرى ومصطفى شلبي.

وفى الدقيقة 66 سجل أحمد حمدى هدف التعادل لفريقه من تسديدة أسكن بها الكرة الشباك، بعدها حاول كل فريق التسجيل والتقدم على الآخر حتى الدقيقة 75، وأهدر سامسون أكينولا هدفا مؤكدا فى الدقيقة 90 حيث تصدى لها محمود حمدى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي، خط الهجوم: مصطفى شلبي – سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: معاذ علاء الدين ومصطفى الزناري وياسر حمد وزياد كمال وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومحمد عاطف وناصر منسي وسامسون أكينيولا.

وضم تشكيل فيوتشر كلاً من: حراسة المرمى: محمود حمدي، دفاع: باسم علي، خالد رضا، علي الفيل، جوناثان نجويم، وسط: غنام محمد، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، هجوم: أحمد عاطف، علي ياسر.

وجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى، محمود رزق، محمد محمود، محمود شعبان، هشام عادل، كجالي درامي، أحمد كباكا، ايبا، محمد زعلوك.