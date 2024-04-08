تشكيل مباراة الهلال ضد النصر الرسمي في نصف نهائي السوبر السعودي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره النصر، ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر السعودي، على أرضية ملعب استاد محمد بن زايد، مساء اليوم الإثنين.

وتبدأ أحداث مباراة الهلال أمام النصر، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت أبوظبي.

وضم تشكيل الهلال ضد النصر كل من:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، خاليدو كوليبالي، علي البليهي، ياسر الشهراني.

الوسط: روبن نيفيز، سافيتش، ميشيل ديلجادو.

الهجوم: مالكوم ، سالم الدوسري ، عبدالله الحمدان.

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فيما جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا

خط الدفاع: سلطان الغنام ، علي لاجامي ، محمد فتيل ، ايمريك لابورت.

خط الوسط: اليكس تيليس ، الخيبري ، بروزوفيتش.

خط الهجوم: اوتافيو ، ساديو ماني، كريستيانو رونالدو.