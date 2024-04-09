3 أهداف تشعل مباراة ريال مدريد ضد السيتي في دوري أبطال أوروبا خلال 12 دقيقة

شهدت مباراة القمة بين فريقي ريال مدريد ومانشستر سيتي التي تجمعهما ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، تسجيل 3 أهداف، خلال 12 دقيقة.

ويستضيف فريق آرسنال نظيره بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب ستاد الإمارات، ضمن منافسات ربع نهائى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وافتتح فريق مانشستر سيتي أهداف المباراة في الدقيقة الثانية عن طريق بيرناردو سيلفا.

اقرأ أيضا.. يساوي نيمار ويتخطى رونالدو.. عرض فلكي لـ محمد صلاح من الهلال السعودي

فيما سجل هدفي الريال إدواردو كامافينجا، في الدقيقة 12، ورودريجو سيلفا في الدقيقة 14.

تشكيل ريال مدريد لمباراة مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أنطونيو روديجير – تشواميني – فيرلاند ميندي.

الوسط: توني كروس – كامافينجا – فيدي فالفيردي – جود بيلينجهام

الهجوم: رودريجو جوس – فينيسيوس جونيور.

فيما بدأ فريق مانشستر سيتي اللقتء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: أورتيجا مورينو

في خط الدفاع: أكانجي – جون ستونز – روبين دياش – جفارديول

الوسط: رودري – كوفاستش – برناردو سيلفا

الهجوم: جاك جيريليش – فيل فودين – إيرلينج هالاند.