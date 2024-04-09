شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور والونش وعمر جابر و سليمان في عزاء محمد مدحت .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواجد إمام عاشور لاعب النادي الأهلي و عمر جابر و محمود الونش ثنائي الزمالك و أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء في عزاء محمد مدحت المعد البدني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك،، بمسجد الحامدية الشاذلية.

وجاء في مقدمة الحاضرين للعزاء، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، وافراد جهازه المعاون، واحمد مجدي المدرب المساعد، وعبد الواحد السيد مدير الكرة، والدكتور محمد أسامة، واحمد مصطفي زيزو، وحمزة المثلوثي، وسيد نيمار، ومهاب ياسر، واشرف روقا، ويوسف أسامة نبيه ، و حازم إمام عضور مجلس ادارة اتحاد الكرة، ومدحت عبد الهادي، ومحمد عبد الله، ومعتمد جمال مدرب الزمالك السابق، وعبد الله جورج مستشار مجلس الادارة، واحمد جلال إبراهيم.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أعلن حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على الراحل محمد مدحت، الذي وافته المنية مساء الخميس الماضي إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.



إمام (1)



إمام (2)



إمام عاشور



جلال ابراهيم



حسن مصطفى ويوسف أسامه نبية



روقا



زيزو وحازم إمام



زيزو وعبد الواحد السيد



عمر جابر



معتمد جمال



وصول إمام عاشور



يوسف اوباما



أحمد غانم سلطان



احمد سليمان