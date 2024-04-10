تعديلات في تشكيل الاهلي لمباراة زد في الدوري المصري

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي على تشكيل فريقه لمباراة زد في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وسيلاقي فريق الاهلي نظيره زد مساء غدًا الخميس الموافق 11 إبريل الجاري ضمن منافسات الجولة الثامنة والمؤجلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية ضمن مباريات الدوري المصري.

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ومن المتوقع أن يجري المدير الفني تغييرات على تشكيل الاهلي في اللقاء المقبل أمام زد.

وسيدفع كولر بـ كريم الدبيس بشكل أساسي بمركز الظهير الأيسر بدلًا من عمر كمال عبد الواحد مع عودة الجنوب إفريقي بيرسي تاو لمركز الجناح الأيمن.

كما سيقوم كولر بالدفع بـ المغربي رضا سليم أساسيًا في تشكيلة اللقاء الأساسية مع الاعتماد على الفلسطيني وسام أبو علي في مركز المهاجم الصريح.

ويحتل فريق الاهلي المركز العاشر في جدول ترتيب مسابقة الدوري المصري برصيد 15 نقطة، فيما يتواجد فريق زد في المركز الخامس برصيد 25 نقطة.