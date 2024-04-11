شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الأهلى مع صافرة أمين عمر قبل مواجهة زد اف سى الليلة بالدوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب جمهور النادي الاهلي مباراة الفريق المرتقبة الليلة أمام زد حيث ينتظر عشاق المارد الأحمر تحسن النتائج المحلية بعد الخسارة من البنك الأهلي 3-4 ثم التعادل امام انبي 2/2.

يدير أمين عمر مباراة زد ضد الأهلي تحكيميا ويعاونه كل من سمير جمال وأسامة السيد، ويتواجد إبراهيم محمد كحكم رابع، وعلى تقنية الفيديو يتواجد وائل فرحان ويعاونه محمود الدسوقي.

وأدار أمين عمر 21 مباراة للأهلى حقق المارد الأحمر الفوز فى 13 منها وتعادل فى 6 لقاءات وخسر مباراتين، وكانت أول مباراة أدارها أمين عمر للأهلى أمام النصر وفاز المارد الأحمر 2-1 فى موسم 2014- 2015، وكانت آخر مباراة أدارها أمين عمر للأهلى ضد حرس الحدود ببطولة الدوري وفاز المارد الأحمر بثلاثية دون رد.

نجح فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر في حجز تذكرة التأهل للدور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلاقى مازيمبى الكونغولى بعد تخطى عقبة سيمبا التنزانى 3-0 بمجموع المباراتين ليصل المارد الأحمر لنصف نهائي البطولة للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي.

وتأهل الأهلي للدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة سيمبا التنزاني بالفوز ذهابًا بهدف نظيف عن طريق أحمد نبيل كوكا في ملعب بنجامين مكابا، والفوز إيابًا بهدفين دون رد على استاد القاهرة بتوقيع عمرو السولية ومحمود عبد المنعم كهربا.

وبلغ مازيمبي الدور نصف النهائي بعد أن تخطى عقبة بترو أتليتكو الأنجولي، بعد أن تعادلا ذهابًا بدون أهداف في الكونغو، قبل أن يفوز إيابًا في أنجولا بهدفين لهدف.