شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حكام مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة الحكام باتحاد الكرة برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا الأطقم التحكيمية التي ستُدير 3 مباريات ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من النسخة الجارية من الدوري.

وأسندت لجنة الحكام إدارة مباراة الإسماعيلي وفيوتشر لـ حمادة القلاوي حكماً للساحة، ويعاونه الثنائي مصطفى عطية ومحمد محمود لطفي، ويتواجد مصطفى عثمان حكمًا رابعًا، على أن يكون عبدالعزيز السيد حكماً للفيديو وسيُساعده محمود ناصف.

ويتولى محمد الغازي إدارة مباراة المقاولون العرب وبيراميدز، ويُساعده كل من أحمد لطفي وإسلام أبو العطا، بينما يتواجد محمد العتباني حكماً رابعًا، ومحمد عباس قابيل حكماً للفيديو ويعاونه هشام القاضي.

ويُدير محمود بسيوني مباراة سيراميكا والمصري، ويُساعده كل من هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري، بينما يتواجد صبحي العمراوي حكماً رابعاً، في حين يتواجد عمرو الشناوي حكماً للفيديو وسيُساعده محمد يوسف.