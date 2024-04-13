شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب الشباب يحضر مباراة زد والأهلي بدوري 2005 لمتابعة جميع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، وعلاء عبده المدرب العام، وأحمد رؤوف المدرب مباراة زد والأهلى التي تقام حاليا بدوري 2005 لمتابعة جميع اللاعبين.

وتابع وائل رياض اليوم مباراة إنبي والزمالك التي أقيمت بدوري 2005، فى ضوء خطة متابعة وانتقاء أفضل العناصر لتمثيل المنتخب.

ويستعد منتخب الشباب لخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا والمقرر لها شهر أكتوبر المقبل، وشارك المنتخب مؤخرا في دورة الجزائر الودية الدولية وتعادل أمام تونس بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعت المنتخبين، فى ختام الدورة الودية بالجزائر التي أقيمت فى الفترة من 18 حتى 25 مارس الماضي.

فيما فاز منتخب الشباب على موريتانيا بهدفين مقابل هدف فى الجولة الثانية بالبطولة، وكان قد خسر من الجزائر بنفس النتيجة في افتتاح البطولة الودية.

وخضع لاعبو منتخب الشباب لقياسات بدنية وجسمية قبل الدورة الودية فى إطار البرنامج البدنى الموضوع من قِبَل وائل رياض المدير الفنى، والدكتور قاسم قدرى المعد البدني.