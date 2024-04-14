شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: تلقينا إنذاراً من محامى فيتوريا ولن نمانع فى دفع الشرط الجزائى بشرط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال علام، رئيس اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد تلقى بالفعل إنذارا من محامي فيتوريا المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، للمطالبة بالشرط الجزائي فى عقده الذى تم فسخه.

وأضاف علام، فى بيان صحفي، أن الاتحاد ملتزم بالعقود التي أبرمها، بدليل أن الاتحاد صرف الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا، فى حين أن الشئون القانونية بالاتحاد قالت إن هناك بندا فى العقد يسمح بالفسخ دون شرط جزائي، وعلى هذا الأساس تم التصرف حيال تلك القضية، وأنه تم إرسال العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى، ولو جاءت التوصية بدفع الشرط الجزائي فلن نمانع فى دفعه.

وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أنه لا صحة لأحقية فيتوريا فى الحصول على باقي قيمة عقده بالكامل، وفقا لبنود العقد، ومن حق المدعي المطالبة بأي شيء، وفى النهاية العقد شريعة المتعاقدين.