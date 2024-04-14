شوبير يوجه رسالة نارية لـ اتحاد الكرة بسبب روي فيتوريا

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة نارية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، بسبب مستحقات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لـ منتخب مصر.

وقال علام في تصريحاته للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: “تلقينا بالفعل إنذارًا من محامي فيتوريا للمطالبة بالشرط الجزائي في عقده الذي تم فسخه”.

ورحل فيتوريا عن قيادة منتخب مصر بعد وداع بطولة أمم إفريقيا الأخيرة من دور الستة عشر عقب الخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح.

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وكتب «شوبير» عبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي «اكس»: «يا جماعة بلاش شغل الشطارة ده مع فيتوريا في موضوع الشرط الجزائي، الراجل له 3 أشهر، وجرى الاتفاق على كده”.

وأضاف شوبير: “يعني 600 ألف يورو يجري سدادها على 3 أشهر، ياخدهم وكفي الله المؤمنين شر القتال، بدل ما نلبس في أكتر من 6 ملايين يورو، قيمة العقد بالكامل».

وأشار جمال علام إلى أن، الاتحاد أرسل العقد إلى وزارة الشباب والرياضة لدراسته مرة أخرى، ولو أن هناك توصية بدفع الشرط الجزائي فلن نمانع”.

واختتم: “من حق المدعي المطالبة بأي شي، ولكن العقد هو شريعة المتعاقدين، ولا صحة لأحقية فيتوريا في الحصول على باقي قيمة عقده بالكامل وفقًا لبنود العقد”.