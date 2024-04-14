لاعب روما يثير قلق الجماهير.. إلغاء مباراة الذئاب وأودينيزي بشكل مفاجئ

ياسر رشاد - القاهرة - قرر حكم إلغاء مباراة روما وأودينيزي بعد تعرض لاعب الذئاب الفرنسي إيفان نديكا لإصابة قوية في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

سقط نديكا على أرضية الملعب بشكل مثير للجدل ما دفع الجميع للقلق، للتوقف المباراة لتلقي اللاعب الفرنسي العلاج.

وظهرت معاناة نديكا من الإصابة القوية رغم مشاورته إلى الجماهير أثناء خروجه، لكن طالبت الجهاز الفني ولاعبو روما بإلغاء المباراة، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لكلاهما.

ومن المفترض أن قواعد البطولة تنص على أن المباراة عند استكمالها تلعب بنفس النتيجة التي توقفت عندها، ومن نفس الدقيقة أيضًا، وقرر الحكم بالفعل إلغاء مباراة روما وأودينيزي، بعد نقل المدافع الإيفواري إلى المستشفى.

