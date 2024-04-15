الكشف عن فرص منتخب السلة فى التأهل إلى أولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - يمتلك منتخبا كرة السلة رجال وسيدات بالمنتخب الوطني حتى الأن فرصة التاهل إلى أولمبياد باريس 2024، وذلك من خلال التصفيات المقرر لها أن تقام الشهر القادم، وذلك بعد الإخفاق في التأهل من خلال التصفيات التي أقيمت في هونج كونج مؤخرا.

وشارك منتخبا الرجال والسيدات فى التصفيات المؤهلة التي أقيمت في هونج كونج، ولم يفز منتخب الرجال سوى فى مباراة واحدة من أصل 3 مباريات، بينما منتخب السيدات فاز في مواجهتين وخسر واحدة.

منتخب الرجال لديه الفرصة للتأهل من خلال التصفيات التي ستقام في اليابان ، و المجر على الترتيب، حيث تقام التصضفية القادمة في اليابان في الفترة من 3 إلى 5 مايو المقبل، والتصفية الأخيرة بالمجر في الفترة من 16 إلى 19 من نفس الشهر.

يشارك منتخب الرجال في التصفية باليابان لأنه بطل أفريقيا، ويتأهل للأولمبياد حامل لقب التصفيات المقبلة ، التي يشارك فيها فرنسا واليابان ومنغوليا ومصر ولاتفيا وبورتريكو، بالإضافة إلى البرازيل وليتوانيا واليابان المستضيفة.

والتصفية الأخيرة يتأهل من خلالها أصحاب أول 3 مراكز للأولمبياد، حيث يشارك فيها 16 فريقا، يتم تقسيمها إلى 4 مجموعات، يصعد من خلالها 8 فرق لربع نهائي التصفيات، ثم يصعد الثلاثة الأوائل إلى الأولمبياد.

وفيما يخص السيدات فلديه فرصة واحدة وهى التأهل من خلال التصفيات التي ستقام في المجر.