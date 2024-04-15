شكرا لقرائتكم خبر عن مانويل بيليجريني: صلاح لاعب استثنائي.. وتجربتي مع الريال محفورة فى ذاكرتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد التشيلي مانويل بيليجريني، المدير الفني الحالي لفريق ريال بيتيس الإسباني، أن الجناح المصري محمد صلاح لاعب استثنائي ويمتلك عقلية رائعة ولاعب محترف بمعنى الكلمة داخل وخارج الملعب، لأنه يمتلك إمكانيات فنية وجودة كبيرة ويلعب فى نادٍ كبير وقدم مواسم رائعة مع ليفربول، ولا يمكن أن أتحدث عنه إلا بشكل إيجابي.

وقال بيليجريني، فى تصريحاته خاصة عبر زووم مع الإعلامي كريم رمزي مقدم برنامج رقم 10 المذاع على شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، "فترتي مع مانشستر سيتي كانت رائعة للغاية، وحققت خلالها لقب الدوري الإنجليزي موسم 2013-2014 ولقب الكأس في أول موسم لى كان إنجازا وأمر إيجابي مع أقوى نادي في العالم وأفضل دوري كرة قدم ، وكانت ممكن أن تكون تجربتي أكثر من 3 سنوات مع السيتي لكن في المجمل سعيد بهذه التجربة".

وأضاف المدرب المتوج بلقب كأس ملك إسبانيا مع بيتيس موسم 2021-2022، "كانت تجربتي مع ريال مدريد كبيرة، وأى مدرب بالعالم يتمنى تدريب الريال لأنه فريق دائما يبحث عن حصد الألقاب، وتجربتي مع الريال ستظل من التجارب المحفورة في ذاكرتي.. كنت أرغب أن أستمر فترة أطول مع ريال مدريد لكن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي بعد عودته كان يرغب فى التغيير".

وأوضح مانويل بيليجريني أن "التنافسية بين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي جعل هناك شغف وحب أكبر لمتابعة كرة القدم ولا أعتقد أن هناك منافسة كبيرة بين لاعبين في تاريخ الكرة، كريستيانو لاعب عظيم ومحترف وحينما دربته في ريال مدريد لم تحدث أي مشكلة معه وكان لاعباً ملتزما وهما أفضل أساطير كرة القدم والتنافس بينهما ليس فقط تحقيق الالقاب مع فرقهم لكن أيضا من حيث تحقيق الألقاب والجوائز الفردية".