شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. نور الشربينى تحافظ على الصدارة للأسبوع 243 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر أبريل الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف السيدات للأسبوع الـ33 على التوالي والـ 243 فى تاريخها.

بينما استقرت هانيا الحمامي فى الوصافة، ونوران جوهر فى المركز الثالث، ونور الطيب في المركز الخامس.



تصنيف سيدات الاسكواش

تصنيف السيدات

1ـ نور الشربيني

2ـ هانيا الحمامي

3ـ نوران جوهر

4ـ البلجيكية نيلي جليس

5ـ نور الطيب

6ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

7ـ الأمريكية أماندا صبحي

8ـ البلجيكية تيني جليس

9- الأمريكية أوليفيا ويفر

10ـ روان العربي