شوبير يكشف مفاجأة غير متوقعة لكولر في مواجهة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف الإعلامي أحمد شوبير، مفاجآت السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول للنادي الأهلي، خلال مواجهة الزمالك المقرر لها اليوم.

ويلتقي الأهلي نظيره الزمالك في السابعة مساء اليوم الإثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن المباريات المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

قال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية: "من شهرين وانت مغمض كنت تقول في حراسة المرمى محمد الشناوي، دلوقتي بقى مصطفى شوبير، والحارس أثبت كفاءة في الفترة الماضية، بس طبعا ماتش الأهلي والزمالك بيبقى ليه حسابات تاني عند الجمهور".

أضاف: "الأهلي عنده معضلة ناحية الجبهة اليمنى، يمكن لحد من أسبوعين وأنت مغمض كنت بتقول اللاعب الأساسي محمد هاني، ولكن دلوقتي وبعد التألق تلاقي الكل بيقول عمر كمال، ويمكن البعض حاطط هاني في دماغه مع أنه لاعب مميز، وهقولكم المفاجأة، كولر ممكن يحط الثنائي ويكون عمر في مركز الوينج".

أكمل: "باقي التشكيل هيكون موجود رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، وممكن معلول يبدأ بشكل أساسي أو كريم الدبيس، لأن كولر مبيلعبش غير اللاعب الجاهز 100%، نصف الملعب أحمد كوكا وعمرو السولية مافيش فصال، واللاعب الثالث هو اللي عليه الكلام، ممكن أفشة أو كريم نيدفيد، حسب الجاهزية".

أوضح: "مفاجآت كولر بقى ربما تكون في الهجوم، ناحية اليمين ممكن نلاقي زي ما قولت عمر كمال أو رضا سليم، وناحية الشمال بقى في ثلاثة لاعبين طاهر محمد أو أحمد عبدالقادر أو محمود كهربا، والمهاجم الصريح هيكون وسام أبو علي مع أن أرقام موديست رائعة ولكن خلاص الانطباع عند الناس بقى رافضة".

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