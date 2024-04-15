عن التشكيل الخاطئ والمسئول عن الهزيمة.. ماذا قال مارسيل كولر عن خسارة الأهلي أمام الزمالك؟

الشارقة - اميمة ياسر -

علق المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خسارة فريقه أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في قمة الدوري التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين، والمؤجلة من الأسبوع العاشر لمسابقة الدوري المصري.

وخلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة، قال كولر: "كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 دقيقة، بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفًا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة".

وأضاف المدير الفني للأهلي: "لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضاً، والجميع يتحمل مسئولية الخسارة من الزمالك اليوم".

وتابع المدرب السويسري: "الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا التعامل مع اللاعبين المتاحين، ولابد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات".

واختتم كولر تصريحاته قائلا: "في النهاية علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين".