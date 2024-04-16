شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشناوى: الجزيرى لم يستحق ركلة جزاء وكرة زيزو التحام طبيعى والان مع تفاصيل الخبر

يرى الخبير التحكيمي أحمد الشناوي، أن نادي الزمالك لم يستحق احتساب ركلة جزاء في كرتي، أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري، وذلك خلال اللقاء الذي جمعه مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من الدوري، وانتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف.

وقال الشناوي، في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورت: كرة رامي ربيعة وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك التحام طبيعي ولا تستحق احتساب ركلة جزاء.

وأضاف: في انفراد سيف الجزيري نجح رامي ربيعة مدافع الأهلي في لعب الكرة أولا، وبالتالي لم يستحق مهاجم الزمالك ركلة جزاء.

واختتم أحمد الشناوي تصريحاته قائلا: هدف الزمالك الثاني سليم والجزيري لعب الكرة قبل التدخل من عمر كمال، والفار والتصوير ساعدا الحكام كثيراً في هذا اللقاء.