خبير تحكيمي: خطأ حكم مباراة القمة منح الزمالك الفوز على الاهلي.. ونيدفيد يستحق الطرد

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن فريق الزمالك حقق الفوز على حساب النادي الاهلي بخطأ تحكيمي، وأن كريم نيدفيد كان يستحق الطرد.

وقال توفيق السيد، في تصريحات تلفزيونية، إن إبراهيم نور الدين، كان عليه إشهار البطاقة الحمراء لـ كريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي بسبب تكرار المخالفة في الشوط الأول.

وأوضح أن هدف سيف الدين الجزيري الأول سليم، وإلغاء ركلة الجزاء لصالح الزمالك كان قرار صحيح بعد العودة لتقنية الفار.

اقرأ أيضًا.. جماهير الزمالك تسخر من كهربا بعد تعرضه للإغماء في القمة

وأشار إلى أن الهدف الثاني الذي سجله الزمالك، يوضح أن سيف الجزيري لعب بشكل خطر ضد عمر كمال عبد الواحد، والكرة ركلة حرة لصالح الاهلي.

وشدد أن احتساب إبراهيم نور الدين، للهدف الثاني للزمالك كان قرار خاطئ، وكان يجب أن يقوم حكام الفار بمراجعة اللعب جيدًا.

وأفاد، بأن هناك مخالفة ارتكبت من سيف الجزيري ضد لاعب الاهلي، وقدمه كانت قريبة من وجه عمر كمال، واللاعب لم يستطع منافسة الجزيري لأن قدمه كانت في وجهه.

واختتم:”رأيي الشخصي أن الكرة ركلة حرة للاهلي وهو قرار أثر على نتيجة اللقاء، وإبراهيم نور الدين احتسب الكرة هدفًا، ولم يتم مراجعته بشكل واضح من الفار، وهي لعبة تخص تقنية الفيديو، مثل لعبة ركلة الجزاء”.