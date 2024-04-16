شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يغازل الزمالكاوية: جمهور محترم ومختلف والان مع تفاصيل الخبر

واصل ناصر ماهر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مغازلة الجمهور الأبيض عقب الفوز على الأهلى فى القمة التى جمعت الفريقين بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة بالدورى، بهدفين مقابل هدف.

ونشر ناصر ماهر عبر صفحته بموقع إنستجرام صورة لجمهور الزمالك خلال مباراة الأمس وعلق عليها "جمهور الزمالك جميل ومحترم مختلف ممتع شكرا على دعمكم والله مبسوط لفرحتكم".

وكان ناصر ماهر صنع الهدف الذى سجله سيف الجزيرى في مرمى الأهلى بالدقيقة 45 من أحداث المباراة، حيث مرر ناصر ماهر لاعب الزمالك الكرة، إلى الجزيرى في موقف انفراد بالمرمى، ليسددها الجزيرى معلنا عن الهدف الأول للزمالك.