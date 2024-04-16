شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم نور الدين يؤجل اعتزال التحكيم لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الحكم الدولى إبراهيم نور الدين تأجيل اعتزال التحكيم لنهاية الموسم الجارى، بعدما كان يفكر جديا فى الاعتزال عقب مباراة القمة مساء أمس الاثنين بين الأهلى والزمالك والتى انتهت بفوز الأبيض 2-1.

ويمتلك إبراهيم نور الدين عروضا للعمل فى إحدى القنوات الفضائية كمحلل تحكيمى، إلا أنه فضل تأجيل قرار الاعتزال لنهاية الموسم.

وأكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولى وحكم مباراة الأهلى والزمالك فى قمة الدورى المصرى الممتاز، أن إدارة مباراة القمة أثبتت أن الحكام المصريين أفضل من يدير مباريات القمة.

وقال نور الدين، خلال تصريحات تليفزيونية: "البرتغالى بيريرا هو من تمسك بالحكام المصريين، وأشكر الاتحاد المصرى على الثقة، وعلى منظومة الكرة منح الحكام المصريين الثقة والدعم لهم، ومنع دخول الحكام الأجانب".

وأضاف إبراهيم نور الدين: "قرار ركلة الجزاء تراجعت عنه بعد العودة لتقنية الفيديو، وتمت مراجعة اللعبة مرة أخرى، وأشكر طاقم الحكام على مساعدتي، والنجاح ليس لي وحدي ولكن للطاقم كله".

واختتم إبراهيم نور الدين تصريحاته قائلا: "يوجد أشخاص حزناء من نجاح التحكيم المصري، وحصلت على مباراة الأهلي والزمالك لأنني أستحق، وقلت إن المباراة كبيرة ولكن ليست المباراة التي أسعى لها، وقلت سوف أعتزل عند إدارة مباراة نهائي، وليس في منتصف الجدول".