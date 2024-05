شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: المملكة أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك والان نبدء بالتفاصيل

كلمة سمو ولي العهد في القمة العربية 33

القمة العربية 33 في البحرين

الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء القمة العربية الـ 33 بالبحرين.وأضاف سمو ولي العهد: أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشرفين ونعرب عن شكرنا لملك البحرين على حسن وكرم الضيافة. وأكد سمو ولي العهد أن المملكة أولت اهتماما بالغا خلال رئاستها للقمة الـ 32 بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك.وذكر سمو ولي العهد أن المملكة تواصل دعمها الاقتصادي في اليمن للوصول لحل سياسي شامل.وبين سمو ولي العهد أن المملكة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.وقال سمو ولي العهد إن المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية.