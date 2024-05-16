شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد: المملكة أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء القمة العربية الـ 33 بالبحرين.
وأضاف سمو ولي العهد: أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشرفين ونعرب عن شكرنا لملك البحرين على حسن وكرم الضيافة. This is a Twitter Status: This is a Twitter Status أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشتركThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وذكر سمو ولي العهد أن المملكة تواصل دعمها الاقتصادي في اليمن للوصول لحل سياسي شامل.
وقال سمو ولي العهد إن المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية.
وأضاف سمو ولي العهد: أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشرفين ونعرب عن شكرنا لملك البحرين على حسن وكرم الضيافة. This is a Twitter Status: This is a Twitter Status أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشتركThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
للتفاصيل | This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
#ولي_العهد: #المملكة أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك#القمة_العربية_33 | #قمة_البحرين | #القمة_العربية_في_البحرين— صحيفة اليوم (@alyaum) May 16, 2024
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كلمة سمو ولي العهد في القمة العربية 33وأكد سمو ولي العهد أن المملكة أولت اهتماما بالغا خلال رئاستها للقمة الـ 32 بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك.
وذكر سمو ولي العهد أن المملكة تواصل دعمها الاقتصادي في اليمن للوصول لحل سياسي شامل.
القمة العربية 33 في البحرينوبين سمو ولي العهد أن المملكة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.
وقال سمو ولي العهد إن المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية.