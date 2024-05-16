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ولي العهد: المملكة أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - افتتح صاحب السمو الملكي، الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء القمة العربية الـ 33 بالبحرين.
وأضاف سمو ولي العهد: أنقل لكم تحيات خادم الحرمين الشرفين ونعرب عن شكرنا لملك البحرين على حسن وكرم الضيافة. This is a Twitter Status: This is a Twitter Status أولت اهتماما بالغا بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشتركThis is a Twitter Status | This is a Twitter Status | This is a Twitter Status
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كلمة سمو ولي العهد في القمة العربية 33

وأكد سمو ولي العهد أن المملكة أولت اهتماما بالغا خلال رئاستها للقمة الـ 32 بالقضايا العربية وتطوير العمل العربي المشترك.
وذكر سمو ولي العهد أن المملكة تواصل دعمها الاقتصادي في اليمن للوصول لحل سياسي شامل.

القمة العربية 33 في البحرين

وبين سمو ولي العهد أن المملكة تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والدعم الاقتصادي للأشقاء في اليمن ورعاية الحوار بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة.
وقال سمو ولي العهد إن المملكة تسعى لتحقيق الأمن والسلام والازدهار في المنطقة، وتدعو إلى حل جميع النزاعات بالطرق السلمية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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