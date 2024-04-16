أول قرار من الخطيب ضد كولر بعد خسارة القمة أمام الزمالك

قرر محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي عقد جلسة مع السويسري مارسيل كولر، بعد الخسارة من الزمالك في مباراة القمة التي لعبت أمس.

ويرغب الخطيب في الوقوف على أسباب تراجع نتائج الفريق في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الخسارة من الزمالك أمس بهدفين لهدف، كذلك الخسارة من البنك الاهلي التعادل مع إنبي أيضًا، وهو ما جعل الفريق في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري.

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ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة نظيره مازيمبي الكونغولي يوم 20 إبريل الجاري، ضمن مباريات الذهاب لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحقق الأحمر الفوز على سيمبا التنزاني بثلاثية دون رد في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لربع النهائي.

وتجمد رصيد النادي الاهلي عند النقطة الـ21 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حصدها الأحمر من 11 مباراة، فيما وصل الزمالك للنقدة الـ21 أيضًا في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حصدها من 13 مباراة.