شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للكاراتيه: البريميرليج بالقاهرة ستشهد مواجهات شرسة بين الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقع الاتحاد الدولى للكارتيه فى تقرير نشره على موقعه الرسمى أن تشهد بطولة الدورى العالمى "بريميرليج" للكبار، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 21 أبريل الجارى، على الصالة المغطاة بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولى مواجهات لا تُنسى، وذلك من أجل حصد المزيد من النقاط والقوز بلقب "الفائزون الكبار"، وهم الفائزون الحاصلون على المركز الأول فى تصنيف الدورى العالمى للكاراتيه 1، فى كل فئة فردية.

ففى منافسات الكاتا للسيدات تشتد المنافسة بين اليابانية ماهو أونو ولاعبة هونج كونج مو شيونج جريس لاو، حيث حصدت كل منهما 1560 نقطة وهو ما يجعل المنافسة بينهما في القاهرة شرسة للغاية.

وفي منافسات الكوميتيه للسيدات تتصدر الفنزويلية يورجيليس سالازار وزن 50 كجم برصيد 180 نقطة، رغم تعرضها للإصابة في جولة أنطاليا ما حرمها من خوض المباراة النهائية.

وفي وزن 55 كجم تتصدر اليابانية أيري شيما بفارق 120 نقطة، وفي وزن 61 كجم تتساوى الإيرانية وأتوسا جولدهادنجاد والمغربية فاطمة الزهراء تشاجاي برصيد 1140 نقطة لكل منهما.

وتهيمن السويسرية إيلينا كيريسي على وزن 68 كجم بـ240 نقطة، بينما تتصدر الإسبانية ماريا توريس وزن فوق 68 كجم بـ 600 نقطة بعد وصولها إلى منصة التتويج في كل من جولتي باريس وأنطاليا.

وفي منافسات الكاتا رجال يستعرض الياباني كاكيرو نيشياما قوته بعد تصدره المنافسات بفارق 660 نقطة على أقرب منافسيه، الامريكي أرييل توريس.

أما في منافسات الكوميتيه للرجال، يتصدر التركي إراي سمدان وزن 60 كجم، يليه الكويتي عبد الله شعبان بعد المواجهة المثيرة بينهما في جولة أنطاليا، ويتطلع المغربي سعيد أوباية إلى تعزيز هيمنته على وزن 67 كجم بعد فوزه بلقبين في كل من جولتي باريس وأنطاليا.

وفي وزن 75 كجم يهيمن لاعب منتخبنا الوطني عبد الله ممدوح بفارق 780 نقطة، بينما يتصدر يوسف بدوي فئة منافسات وزن 84 كجم برصيد 300 نقطة، متفوققا على اليوناني كونستانتينوس ماستروجيانيس، ويتصدر لاعب منتخبنا طه طارق وزن فوق 84 كجم.

وتكمن أهمية جولة الدوري العالمي بالقاهرة في كونها المفتاح لتحديد الفائزين بمنافسات الدوري العالمي قبل ختام الموسم بالجولة النهائية في الدار البيضاء.