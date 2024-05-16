"أ.ف.ب": الجيش الروسي سيطر على 278 كيلومترًا مربعًا في أوكرانيا بغضون أسبوع

سيطر الجيش الروسي على 278 كيلومترًا مربعًا في غضون أسبوع في أوكرانيا ولا سيما في منطقة خاركيف في الشرق، في أكبر اختراق له منذ سنة ونصف السنة على ما أظهر تحليل أجرته وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب) استنادًا إلى بيانات للمعهد الأميركي لدراسة الحرب (ISW).

وبين التاسع من أيار والخامس عشر منه، سيطرت روسيا على 257 كيلومترًا مربعًا في منطقة خاركيف وحدها في شمال شرق أوكرانيا، مركز الهجوم الروسي الجديد حيث أعنلت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدات عدّة. أما البقية وهي 21 كيلومترًا مربعًا، فقد تمت السيطرة عليها في مواقع مختلفة على خط الجبهة من بينها بلدة روبوتينه الاستراتيجية في جنوب البلاد.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت عن تقدم للجيش الروسي في "عمق" الدفاعات الأوكرانية في خاركيف مع السيطرة على عدد من البلدات خلال هجومها البرّي.