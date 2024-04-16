شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يؤجل سفر أحمد رفعت للخارج لحين الاطمئنان على حالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى مودرن فيوتشر تطورات حالة أحمد رفعت صانع ألعاب الفريق، وذلك بعد خروجه من المستشفى قبل عيد الفطر، بعد تحسن حالته الصحية.

وأكد المصدر، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن أحمد رفعت بحالة جيدة، واللاعب سيخضع لفحوصات طبية جديدة خلال الأيام المقبلة، مضيفاً أن النادى لم يفكر فى الوقت الحالى فى سفر اللاعب للخارج لكنها فكرة واردة فى الفترة المقبلة.

ووجه أحمد رفعت صانع ألعاب مودرن فيوتشر رسالة شكر إلى الجماهير المصرية بمختلف انتمائهم على دعمهم له خلال الفترة الماضية بعد مروره لوعكة صحية.

وقال رفعت: كل سنة وأنتم طيبين، حبيت أشكركم على دعواتكم لى طول الفترة اللى فاتت، وبفضل دعواتكم عديت من اللي كنت فيه.

وأضاف: أود أن أشكر أطباء الإسكندرية والقاهرة، والحمد لله بفضل دعواتكم وبفضل ربنا وبمساعدة الأطباء وصلت إلى المرحلة التى أنا عليها الآن، عديت المرحلة الصعبة والأمور استقرت بشكل كبير.

واختتم: أشكر كل الناس اللى اهتمت وكانت موجودة وبتسأل عليا، ما عنديش حاجة أقدر أعملها غير إني أشكرهم من قلبي، على كل الدعم خلال الفترة الماضية ويا رب ما نشوفش حاجة وحشة في أي حد، حبيت أطمنكم والحمد لله الأمور كويسة.