شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يتقدم بشكوى رسمية لاتحاد الكرة ضد حكام مباراة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مسئولو نادى مودرن فيوتشر برئاسة وليد دعبس رئيس مجلس الإدارة بشكوى رسمية ضد حكام مواجهة الإسماعيلى الأخيرة، والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق على ملعب استاد الإسماعيلية في المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر لدوري نايل.

وطالب النادى خلال الشكوى بعدم تكليف أى مباراة للنادى لثنائى التحكيم حمادة القلاوى الحكم الأول وعبد العزيز السيد حكم الفار بعد الأخطاء الجسيمة التي شهدتها أحداث المباراة الأخيرة والتي أثرت على نتيجة اللقاء.

وشهدت مواجهة الإسماعيلي مودرن فيوتشر الأخيرة بالدوري أخطاء تحكيمية بالجملة، ما أثر على نتيجة المباراة وأدت إلى انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي بعد احتساب ركلة جزاء غير صحيحة للإسماعيلي في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة.