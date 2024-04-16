٣٠ ألف مشجع فى لقاء الزمالك و دريمز الغاني

ياسر رشاد - القاهرة - وافقت الجهات الأمنيه على حضور ٣٠ ألف مشجع لمباراة الزمالك مع دريمز الغاني في ذهاب نصف نهائى كأس الكونفدرالية المقرره الأحد المقبل باستاد القاهره الدولي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تدريباته غدا الأربعاء بعد الحصول على راحه لمدة يوم واحد عقب الفوز على الأهلى بهدفين لهدف فى اللقاء الذي أقيم مساء أمس والمؤجل من الجوله العاشره لبطولة الدورى الممتاز وأحرز هدفى الأبيض التونسي سيف الدين الجزيري بينما أحرز هدف الأهلى أحمد عبد القادر.

وأصدرت رابط الأندية عقوبا عل ناد الزمالك بعد المباراه تضمنت

توقيع غرامة مالية على نادي الزمالك قيمتها 50 ألف جنيه وذلك لسحب واخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.

إيقاف عمرو أبو العز مدير إداري نادي الزمالك لمدة مباراتين وذلك بسبب سحب واخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة.

عدم مصاحبة مصطفى حسين "ميلا" عامل فريق الزمالك في المباريات لمدة أربعة مباريات لتعمده سحب واخفاء الكرات من الملعب أثناء المباراة بغرض إضاعة الوقت.