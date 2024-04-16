شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب مرتين فى الكونغو استعدادا لمواجهة مازيمبى بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى على خوض لاعبيه مرانا يومى الخميس والجمعة على ملعب مباراة مازيمبى بدورى أبطال أفريقيا.

ويتوجه الأحمر للكونغو غداً الأربعاء قبل 48 ساعة من المباراة من أجل التعود على الأجواء قبل مواجهة مازيمبى المصيرية، وخاض لاعبو الأهلى مراناً على أرضية استاد القاهرة عقب خسارة القمة أمام الزمالك ثم يحصل اللاعبون على راحة اليوم من التدريبات.

وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة هداف مقابل ثلاثة ثم تعادل مع إنبى بهدفين لكل فريق، قبل أن يفوز على زد اف سى بهدف دون رد ثم عاد المارد الأحمر، وتلقى خسارته الثانية هذا الموسم أمام غريمه التقليدى الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب ستاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.

على صعيد متصل علق مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على الخسارة ، قائلاً: "كنا مسيطرين على المباراة في أول 25 دقيقة، بعدها دخل الزمالك في المباراة بسبب أخطاء ساذجة، وفي نهاية الشوط استقبلنا هدفًا، وفي الشوط الثاني كنا الأفضل وسجل الزمالك هدف الفوز من كرة غير منظمة".

وأضاف مدرب الأهلى: "لم أبدأ المباراة بتشكيل خاطئ، وإذا قمت بإجراء تبديلات مبكرة تشتكون، وإذا تأخرت في التبديلات تشتكون أيضاً، والجميع يتحمل مسئولية الخسارة من الزمالك"، وأوضح: "الوقت غير متاح للتعاقد مع لاعبين جدد، ويجب علينا التعامل مع اللاعبين المتاحين، ولابد أن يكون لاعب الأهلي صاحب مواصفات خاصة ويستطيع تحمل الضغوطات"، أضاف كولر: "في النهاية علينا أن نتذكر أن الأهلي يغيب عن صفوفه 7 لاعبين مؤثرين".