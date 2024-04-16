برشلونة يفقد أراوخو في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

يفقد نادي برشلونة الإسباني، لاعب فريقه الأول لكرة القدم، رونالد أراوخو، في حال تأهله إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأكد غياب أراوخو عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في حال تأهل البرسا.

وتلقى أراوخو الكارت الأحمر خلال مواجهة برشلونة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، المقامة حاليًا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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وحتى الآن يسيطر التعادل الإيجابي بهدف على مباراة الإياب بين برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويلتقي برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حال تأهله، بالفائز من مواجهة بوروسيا دورتموند وأتليتكو مدريد.

جدير بالذكر أن برشلونة كان قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الذهاب أمام الفريق الفرنسي.