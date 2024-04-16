شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار غياب الشناوى وديانج وإمام والشحات وياسر إبراهيم عن الأهلى أمام مازيمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستمر غياب الخماسى محمد الشناوى وأليو ديانج وإمام عاشور وياسر إبراهيم وحسين الشحات لاعبو الأهلى عن فريقهم فى مباراة مازيمبى الكونغولى بسبب الإصابة.

ويعانى محمد الشناوى وإمام عاشور من خلع فى الكتف، فيما أجرى ديانج جراحة تنظيف الركبة، فيما يعانى ياسر إبراهيم من مزق فى العضلة الخلفية، فيما أجرى حسين الشحات جراحة فى الوجه ولا يزال الخماسى يؤدى برنامجهم التأهيلى للحاق بالمباريات المقبلة.

وخاض لاعبو الأهلى مراناً على أرضية ساتاد القاهرة عقب خسارة القمة أمام الزمالك التي خسرها الأهلي بهدفين لهدف، ثم حصل اللاعبون على راحة اليوم من التدريبات.

وخسر الأهلى من البنك الأهلى بأربعة هداف مقابل ثلاثة ثم تعادل مع إنبى بهدفين لكل فريق قبل أن يفوز على زد إف سى بهدف دون رد، ثم عاد المارد الأحمر وتلقى خسارته الثانية هذا الموسم أمام غريمه التقليدى الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويلعب الأهلي مع مازيمبي مباراة الذهاب في الثالثة عصر السبت الموافق 20 أبريل الجاري فى الكونغو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب استاد القاهرة الدولى في التاسعة مساء يوم الجمعة 26 أبريل الجاري.