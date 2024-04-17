الأندية الأوروبية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025.. برشلونة يغيب ومقعد حائر

يقدم لكم موقع “كورة 365″، الأندية الأوروبية المتأهلة إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025 في نظامها الجديد، حيث يتبقى مقعد وحيد.

وفشل فريق برشلونة في التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد وداع دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بنتيجة 6-4 مجموع المباراتين.

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وكان يحتاج النادي الكتالوني لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، مع خروج أتلتيكو مدريد من البطولة، من أجل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ومن المقرر إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريق، في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو، في أمريكا.

ويتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات في كل مجموعة 4، يتأهل الأول والثاني، ويواجه أول كل مجموعة الثاني من المجموعة التي تليه.

الأندية الأوروبية المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

1-ريال مدريد.

2- أتليتكو مدريد.

3- مانشستر سيتي

4- تشيلسي

5- بايرن ميونيخ

6- بوروسيا دورتموند.

7- باريس سان جيرمان.

8- يوفينتوس.

9- إنتر ميلان.

10- بنفيكا.

11- بورتو.

بينما يتبقى مقعد واحد، سيتم حسمه بين آرسنال أو سالزبورج.