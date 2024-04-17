مصدر يؤكد: إصابة محمد شكري بالصليبي وينتظر موقف الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - تداولت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول إصابة الظهير الأيسر لسيراميكا كليوباترا، محمد شكري بالرباط الصليبي.

وأكد مصدر لموقع "الخليج 365" أن لاعب الأهلي السابق تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وكشف المصدر أن شكري موسمه قد انتهى مع سيراميكا كليوباترا وينتظر موقف الأهلي وتفعيل بند عودته من عدمها.

وأوضح أن محمد شكري في حالة نفسية سيئة للغاية بعد تأكد إصابته بالصليبي.

وتعرض لاعب الأهلي السابق، للإصابة في الدقيقة 11 من مباراة سيراميكا والمصري في اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

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