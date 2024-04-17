ملف رياضة الخليج 365.. عقوبات الزمالك.. فوز يد الأهلي على الأبيض.. وريمونتادا باريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

نشر الخليج 365 عدة موضوعات مهمة، أمس الثلاثاء، عقوبات رابطة الأندية للزمالك، وفوز الأهلي بالسوبر الإفريقي على حساب الزمالك، وريمونتادا باريس على برشلونة.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس الثلاثاء:

على حساب الزمالك.. الأهلي يتوج ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد

فاز فريق الأهلي ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد، بعد التغلب على منافسه التقليدي الزمالك بنتيجة 23-21 في المباراة النهائية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"إيقاف وغرامة".. قرار عاجل ضد الزمالك بسبب إخفاء الكرات في مباراة الأهلي

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات مؤجلات الجولة الـ8 و الـ10 من بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد طرد أراوخو.. باريس يقلب الطاولة على برشلونة ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا

انتهت مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان التي أقيمت اليوم الثلاثاء، ضمن مباريات إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الزمالك يفقد السعيد وناصر ماهر في مواجهة دريمز الغاني

تقرر أن يغيب ثنائي الفريق الأول لنادي الزمالك عبدالله السعيد وناصر ماهر، عن الأبيض في المباراة المقبلة أمام دريمز الغاني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية..لمزيد من التفاصيل اضغط هنا