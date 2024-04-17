شكرا لقرائتكم خبر عن قانونية وزارة الرياضة تفحص عقد فيتوريا وتصدر قرارها الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلفت وزارة الشباب والرياضة الشئون القانونية بفحص عقد البرتغالى روى فيتوريا مع منتخب مصر، والخروج بالتوصية اللازمة للتعامل مع أزمة مستحقات المدير الفنى السابق للمنتخب فى موعد أقصاه الأسبوع المقبل.

وأرسل اتحاد الكرة عقد روي فيتوريا إلى الوزارة لدراسته مرة أخرى، ولو جاءت التوصية بدفع الشرط الجزائى سيتم دفعه، وذلك لعدم تكرار أزمة مستحقات كارلوس كيروش مدرب الفراعنة السابق.

وأكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن الاتحاد تلقى بالفعل إنذارا من محامى البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى للمطالبة بالشرط الجزائى فى عقده الذى تم فسخه بعد خروج الفريق الوطنى من دور الـ16 لبطولة الأمم الأفريقية التى استضافتها كوت ديفوار يناير الماضى.

وقال علام إن الاتحاد المصرى ملتزم بالعقود التى أبرمها بدليل أن الاتحاد صرف الشرط الجزائي للمساعدين الأربعة لفيتوريا، في حين أن الشئون القانونية بالاتحاد قالت إن هناك بندا في العقد يسمح بالفسخ بدون شرط جزائي وعلى هذا الأساس تم التصرف حيال تلك القضية.