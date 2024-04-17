شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى الجولة العشرين ببطولة الدورى، وذلك بعد الفوزعلى الأهلى فى المباراة التى جمعت الفريقين بالمباراة المؤجلة من الجولة العاشرة ببطولة الدورى، والتي انتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الزمالك امام البنك الأهلى في الدورى

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها يوم 2 مايو المقبل، باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة العشرين، بالمباراة التي ستقام بإستاد القاهرة الدولى.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الزمالك فى الدوري المصري ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يفوز على الأهلى في مؤجلات الدورى

فاز الزمالك على الأهلى بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين بإستاد القاهرة ضمن المباراة المحؤلة من الجولة العاشرة بالدورى، سجل للزمالك سيف الجزيرى " هدفين" ، وسجل للأهلى أحمد عبد القادر.